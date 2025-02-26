ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة في أم درمان بالسودان إلى 46 شخصًا

الخرطوم - (أ ب)

قال مسؤولون سودانيون، اليوم الأربعاء، إن حصيلة القتلى بسبب تحطم طائرة عسكرية في مدينة أم درمان ارتفعت إلى 46 شخصا.

وذكر مكتب الخرطوم الإعلامي أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عشرة آخرين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحادث أسفر أيضا عن تضرر عدد من المنازل في منطقة كرري بمدينة أم درمان.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن الطائرة من طراز أنتونوف، سقطت أمس الثلاثاء أثناء إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان. وأم درمان هي المدينة الشقيقة للعاصمة الخرطوم.

وأضاف الجيش أن عسكريين ومدنيين قتلوا في الحادث، لكن لم يكشف عن عددهم ولم يذكر سبب الحادث.

وقالت وزارة الصحة أن الطائرة سقطت فوق منزل مدني في منطقة كرري في مدينة أم درمان، مما يرجح أنه كان هناك أشخاص لقوا حتفهم على الأرض.

يشار إلى أن السودان يعيش في حالة حرب أهلية منذ عام 2023، عندما انفجرت التوترات بين الجيش وجماعة شبه عسكرية سيئة السمعة، وهى قوات الدعم السريع، وتحولت إلى حرب مفتوحة.



وأدى القتال إلى تدمير مناطق حضرية واتسم بارتكاب فظائع، بما في ذلك اغتصاب جماعي وقتل بدوافع عرقية، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لاسيما في منطقة دارفور الغربية، طبقا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية.

وتكثفت الحرب في الأشهر الأخيرة، حيث يحرز الجيش تقدما مستمرا ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم منطقة دارفور الغربية، إنها أسقطت طائرة عسكرية أمس الأول الاثنين، في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.