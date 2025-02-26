أداءه الوظيفي سيء.. البيت الأبيض يوضح سبب إقالة رئيس الأركان براون



وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة تشارلز براون بسبب عدم رضاه عن أداء الأخير لمهامه، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت ليفيت ردا على سؤال حول سبب إقالة رئيس الأركان، إن الرئيس ترامب "يعتقد بأن أداءه الوظيفي سيء وحان الوقت للتغيير في البنتاجون".

وأشارت إلى أن البنتاجون لم يجتز سبع عمليات مراجعة على التوالي، إذ أن الثقة بالجيش الأمريكي بين المحاربين منخفضة.

وأضافت أن الرئيس ترامب يقوم بالتغييرات في البنتاجون بالتعاون مع وزير الدفاع بيت هيجسيث، وأن هذا من حقه، وهو أمر معتاد عندما تحل إدارة جديدة محل السابقة.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن يوم 21 فبراير الجاري، إقالة الجنرال تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الذي كان يشغله منذ عام 2023.

ورشح ترامب لهذا المنصب الجنرال دان كاين الذي كان نائب القائد للعملية العسكرية الأمريكية ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال الفترة بين 2018 و2019.