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ترامب: إذا كان فلاديمير زيلينسكي يرغب في زيارة واشنطن فلا مانع

01:35 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يعترض على زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن الجمعة، إذا كان يرغب في ذلك.

وقال: "سمعت أنه سيأتي يوم الجمعة، وبالطبع أنا لا أعترض إذا كان يرغب في ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أنهم سيناقشون خلال الاجتماع كيفية قيام أوكرانيا بإعادة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا لها، وبشكل خاص، يتم حاليا مناقشة توقيع اتفاقية بشأن الموارد الطبيعية لأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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