البيت الأبيض يكشف سبب إقالة ترامب لرئيس أركان الجيش

وكالات

علق البيت الأبيض، الثلاثاء، على إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون، الجمعة، بأن "الرئيس لديه الحق في اتخاذ مثل هذا القرار".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين، إن ترامب أقال براون لأنه "يعتقد أنه يقوم بعمل سيئ، وحان الوقت لإحداث تغيير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، لقد فشلوا في 7 عمليات تدقيق متتالية، والثقة في جيشنا الأمريكي، بين المقاتلين، منخفضة".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "الرئيس يحدث تغييرا في وزارة الدفاع وله الحق في القيام بذلك، ومن الشائع جدا مع تداول السلطة من إدارة إلى أخرى أن يحدث مثل هذا الشيء".

وتأتي تصريحات ليفيت بعد أن أشاد ترامب ببراون ووصفه بأنه "رجل نبيل و قائد بارز" خلال إعلانه عن إقالته، واستبداله بالجنرال المتقاعد دان كين من القوات الجوية، وهي خطوة غير عادية، بحسب مصدر تحدث مع سي إن إن.

يذكر أن براون، الذي تم تعيينه في منصبه خلال 2023 ولم يكن من المقرر أن تنتهي ولايته حتى 2027، هو أول رئيس لهيئة الأركان المشتركة يُقال من منصبه قبل سنوات من انتهاء ولايته.