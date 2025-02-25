زيلينسكي: يجب أن تكون أوكرانيا قوية حتى تتمكن الدبلوماسية من العمل بفضل هذه القوة

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ تنفيذ ما اتفق عليه مع الشركاء خلال اجتماعاتهم أمس في كييف.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه يقوم بالتحضير بشكل نشط للتوصل إلى حلول عبر الاجتماعات والاتفاقيات ومفاوضات قادمة، مؤكدا أنه يجب أن تكون أوكرانيا قوية حتى تتمكن الدبلوماسية من العمل بفضل هذه القوة.

وأوضح زيلينسكي، أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن زيارته لواشنطن، لافتا إلى أنهما يعملان على تنسيق الإجراءات على أثرها وشكره على دعمه.

وأعرب زيلينسكي، عن تقديره "كل ما يدعمنا حتى نتمكن من تحقيق سلام عادل يضمن عدم تكرار العدوان الروسي".