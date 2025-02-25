الكنيست: انخفاض عدد المهاجرين إلى إسرائيل بنسبة 31% منذ بدء الحرب

وكالات

أعلنت لجنة الهجرة بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد المهاجرين إلى إسرائيل بنسبة 31% منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وفي عام 2023 انخفضت نسبة الهجرة إلى إسرائيل بنحو 38%؛ إذ استقبلت حوالي 46 ألف مهاجر، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وأسفرت نتائج هحوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى، الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تراجع أعداد المهاجرين إلى إسرائيل.

لكن أعداد الزائرين عاودت الارتفاع مجددا خلال النصف الأول من عام 2024.