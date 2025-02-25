الرئيس اللبناني: سنعيد بناء جسور الثقة مع الدول العربية والعالم

بيروت - (د ب أ)

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني علي حسن خليل، اليوم الثلاثاء، عزمه على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ودول العالم ومع اللبنانيين في الخارج.

وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الدكتور علي حسن خليل مع وفد هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية "وعرض معه أعمال المجلس"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عون "إن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج كما مع كل دول العالم وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه".

وأضاف "أن برنامج عملنا ليس برنامجا سياسيا بل هو برنامج لبناء الدولة والإصلاح ومحاربة الفساد وسيكون القضاء والأمن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة"، مضيفاً أن "حقكم أن تكونوا ممثلين".

وأكّد الرئيس عون على أهمية ودور القضاء في إعادة بناء لبنان ووضعه على السكة الصحيحة"، مشدّداً على ضرورة المحافظة على الثروة الفكرية فيه من خلال تعزيز مؤسسات التعليم الوطنية، لافتاً إلى ما يحققه اللبنانيون من نجاحات في الخارج.

ورحّب الرئيس عون "بدور الجالية اللبنانية في الكويت في مساعدة المقيمين في تخطي الأزمات في السنوات الماضية".

وقال "أعرف أن جذوركم وطنية كما أعلم مدى تعلقكم إلى جانب إخوانكم في الدول الأخرى بوطنكم وحرصكم على تعليم أبنائكم على حبه واستمرار الروابط معه".