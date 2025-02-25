إعلان

"تربة وطنا ما بنبيع".. كيف رد دروز سوريا على تصريح نتنياهو عن التدخل لصالحهم؟

01:42 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

دروز سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، في محافظة السويداء ودرعا جنوبي سوريا، تنديدًا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمنع أي انتشار عسكري سوري في المحافظات الجنوبية، مع تأكيده التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية من أي تهديدات.

856x480_333c069d-5778-4f61-a291-d91443eb680f

ورفع المتظاهرون في السويداء -ذات الغالبية الدرزية- العلم السوري الجديد، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة 2

وكانت دعوات قد انتشرت، أمس الاثنين، لتنظيم وقفات احتجاجية في ساحة "18 آذار" في درعا، و"ساحة الكرامة" في السويداء، و"دوار خان أرنبة" في القنيطرة، رفضًا لتصريحات نتنياهو وتأكيدًا على السيادة السورية في الجنوب.

صورة 3

وردد المتظاهرون، هتافات مثل "تربة وطنا ما بنبيع بالذهب" و"نتنياهو داعم البراميل حل عن الأقليات" و"نتنياهو إرهابي" وغيرها.

نتنياهو والورقة الدرزية

وأثارت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها الأحد الماضي، حول الجنوب السوري والطائفة الدرزية، ردود فعل غاضبة وجدلاً واسعًا، حيث طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدًا ضرورة أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بالكامل، ومشيرًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي تهديد للدروز".

وكشف موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يدرس السماح بدخول مواطنين سوريين دروز إلى إسرائيل للعمل، تحت ادعاء تقدم دروز سوريين بطلبات للسفر إلى إسرائيل في إطار الرغبة بـ "لمّ الشمل" مع أقاربهم في الجولان، ولتخفيف القيود على عملهم في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتعد تصريحات نتنياهو بشأن حماية الدروز جزءًا من خطاباته المتكررة حول الجنوب السوري، حيث سبق له أن أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة لهم بعد سقوط النظام السوري السابق، وهو ما أثار المخاوف حول نوايا إسرائيل في تعزيز نفوذها بالمنطقة.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي، سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة في جنوب سوريا، كما احتل جبل الشيخ ذو الموقع الاستراتيجي، قائلا إن ذلك سيكون بشكل مؤقت، إلى أن خرج نتنياهو بتصريحاته الأحد الماضي، التي قال فيها إن إسرائيل تخطط للبقاء طويلا في المنطقة العازلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا دروز سوريا تصريح نتنياهو بنيامين نتنياهو حماية الطائفة الدرزية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"