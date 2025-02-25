هل تشارك الولايات المتحدة في إعادة إعمار أوكرانيا؟



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسألة استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بأنها غريبة، ونفى إمكانية مشاركة بلاده فيها.

وأجاب ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، قائلا: حسنا، أعتقد أن هذا سؤال غريب بعض الشيء لأنك تسأل ما إذا كنا سنشارك باسم الولايات المتحدة في إعادة إعمار أوكرانيا، ونحن بالفعل قد أنفقنا 350 مليار دولار عليها، وأعتقد أن هذه مساهمة كبيرة".

وأعرب ترامب في وقت سابق عن ثقته في أن روسيا قادرة "بسرعة كبيرة" على تدمير 100% من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك، وفقا لروسيا اليوم.