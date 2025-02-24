ترامب: لست متأكدًا من قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها من روسيا

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن شكوكه بشأن قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها التي احتلتها روسيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أمله في تحقيق ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطط لعقد لقاءات قريبة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "سأزور روسيا، وبوتين سيزور أمريكا، وقد ألتقي زيلينسكي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

وفي سياق آخر، أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا ستُنفذ في موعدها المحدد في 4 مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لمعاملات تجارية غير عادلة واستغلال من قبل العديد من الدول.

كما أبدى ترامب استغرابه من التساؤلات حول مساهمة واشنطن في إعادة إعمار أوكرانيا، موضحًا أن الولايات المتحدة أنفقت بالفعل 350 مليار دولار هناك.