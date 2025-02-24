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بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا

04:21 م الإثنين 24 فبراير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ)

اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا والمفتي الأعلى، طلعت تاج الدين، في الكرملين.

وقال بوتين، متحدثا عن المشاركين المسلمين في المنطقة العسكرية الشمالية، "لا يزال المسلمون يظهرون أفضل صفاتهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف الرئيس الروسي "إنهم يقاتلون بشجاعة وبطولة في جميع أقسام خط التماس القتالي تقريبا".

وشدد بوتين على أن "ممثلي الإسلام قدموا دائما، ويقدمون الآن مساهمة ملحوظة للغاية في وحدتنا وقوتنا المشتركة، التي تتصدى بشكل فعال لجميع الصعوبات والتهديدات وتضمن تحرك روسيا إلى الأمام".

وقال بوتين "نحن للوهلة الأولى بلد معقد للغاية، ولكن في الواقع، وخاصة عندما تواجه روسيا بعض الصعوبات، وخاصة الصعوبات الخارجية، فإننا نصبح أقوى على وجه التحديد على أساس تنوعنا".

وأشاد بوتين بدور القادة الدينيين على إسهامهم في تعزيز الوحدة بين الأديان ودعم التعايش السلمي في المجتمع الروسي.

وقدم المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين درع وسيف المدافع عن الوطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن "الرئيس لديه عدة اجتماعات مخطط لها. اليوم سيجتمع الرئيس مع المفتي الأكبر، طلعت تاج الدين".

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