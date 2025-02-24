اليابان والفلبين تعززان تعاونهما الدفاعي جراء التحركات العدوانية الصينية

مانيلا (الفلبين)- (أ ب)

اتفقت اليابان والفلبين، اليوم الاثنين، على زيادة تعزيز تعاونهما الدفاعي ومناقشة سبل حماية المعلومات العسكرية المشتركة، في ظل قلقهما المشترك بشأن تصاعد التحركات العدوانية للصين في المنطقة.

وتوصل وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو إلى هذه الاتفاقيات خلال اجتماع في مانيلا، حيث تصدر قلقهما بشأن تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي المتنازع عليهما، جدول الأعمال.

وتعتبر اليابان والفلبين حليفتان للولايات المتحدة بموجب معاهدات، وتعد الدول الثلاث من بين أكثر المنتقدين صراحة لتحركات الصين الهجومية في المنطقة، بما في ذلك في المياه المتنازع عليها.

وفي مستهل اجتماعه مع ناكاتاني، قال تيودورو إن الفلبين تتطلع إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع اليابان "لمواجهة المحاولات أحادية الجانب من جانب الصين ودول أخرى لتغيير النظام الدولي والسردية المصاحبة له.

وذكر ناكاتاني، بعد الاجتماع، أنه اتفق مع تيودورو على "تعزيز التعاون العملياتي"، بما في ذلك التدريبات الدفاعية المشتركة ومتعددة الأطراف، وزيارات الموانئ، وتبادل المعلومات.

وأضاف ناكاتاني: "اتفقنا أيضا على بدء مناقشات بين الهيئات الدفاعية حول آلية لحماية المعلومات العسكرية."

وتابع ناكاتاني أنه وتيودور واتفقا "بحزم على أن البيئة الأمنية المحيطة بنا تزداد خطورة، وأنه من الضروري للبلدين، كشريكين استراتيجيين، تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي بشكل أكبر للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الاثنين، عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي مشترك، عقد بعد اجتماعه مع تيودورو في مانيلا، إنهما اتفقا أيضا على وضع إطار عمل رفيع المستوى، لتعزيز المزيد من التعاون في مجال المعدات الدفاعية والتكنولوجيا.

ولدى اليابان نزاع إقليمي طويل الأمد مع الصين حول جزر في بحر الصين الشرقي. وفي المقابل، شهدت المياه في بحر الصين الجنوبي خلال العامين الماضيين سلسلة من المواجهات العدائية المتزايدة بين سفن خفر السواحل والبحرية الصينية والفلبينية.