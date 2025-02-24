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المستشار الألماني شولتس يدخل البرلمان الاتحادي بتفويض مباشر

09:51 ص الإثنين 24 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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بوتسدام- (د ب أ)

يدخل المستشار الحالي أولاف شولتس البرلمان الألماني (بوندستاج) كعضو منتخب بتفويض مباشر.

وبحسب إدارة الانتخابات الاتحادية، فاز شولتس بأكبر عدد من الأصوات الأولى في دائرة بوتسدام، وحصل على 8ر21% منها.

وكان شولتس قد أعلن أنه في حال فوزه بتفويض مباشر فإنه سيبقى في البوندستاج طوال الفترة التشريعية، حتى لو لم يظل مستشارا.

ودائرة بوتسدام هي الدائرة الوحيدة في ولاية براندنبورج التي فاز بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، بينما ذهبت جميع الدوائر الأخرى إلى مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

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المستشار الألماني شولتس البرلمان الاتحادي ألمانيا
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