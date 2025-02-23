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أردوغان: سنتحد أتراكًا وأكرادًا وعربا لهدم جدار الإرهاب

01:09 م الأحد 23 فبراير 2025

رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، إنه سيتم هدم "جدار الإرهاب" من خلال اتحاد الأتراك والأكراد والعرب.

وأعرب الرئيس التركي في خطاب له، نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، عن أمله في أن "ينتهي الإرهاب والعنف بشكل كامل" في بلاده والمنطقة برمتها قريبا، مضيفا أن "تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها وخاصة آفة الإرهاب بينما يتم إنشاء عالم جديد."

وقال: "سنتوحد أتراكًا وأكرادًا وعربا ونهدم جدار الإرهاب المشيد على دماء أبنائنا منذ 40 عاما".

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رجب طيب أردوغان أنقرة الإرهاب الأتراك
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