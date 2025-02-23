كيف تجرى انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في ألمانيا؟

برلين- (د ب أ)

بدأ الناخبون الألمان التوجه إلى صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد (التوقيت المحلي) لانتخاب النواب الجدد في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، وهو ما سيفضي بشكل غير مباشر إلى تقرير من سيصبح مستشارا للبلاد.

فيما يلي حقائق رئيسية حول عملية التصويت التي ستستمر حتى السادسة مساء:

من يحق له التصويت؟

يحق لجميع المواطنين الألمان الذين يبلغون من العمر يوم الانتخابات 18 عاما على الأقل التصويت، سواء بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع أو عن طريق البريد.

هل سيُجرى انتخاب المستشار بشكل مباشر؟

لا. يدلي الألمان بأصواتهم اليوم لانتخاب نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، والذين سينتخبون بدورهم المستشار. وتقدمت خمس مجموعات حزبية بمرشحين للمنافسة على هذا المنصب في الانتخابات: التحالف المسيحي بمرشحه فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرشحه المستشار الحالي أولاف شولتس، وحزب الخضر بمرشحه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمرشحته أليس فايدل، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي الجديد بمرشحته سارا فاجنكنشت.

وبناء على الحزب الذي سيحقق أفضل أداء في الانتخابات، سيُطلب من أحد هؤلاء المرشحين محاولة تشكيل حكومة، إما بمفرده حال حصول حزبه على الأغلبية المطلقة أو - على الأرجح - في ائتلاف مع أحزاب أخرى تضمن مجتمعة تحقيق الأغلبية في البرلمان. ولم تطرح باقي الأحزاب مرشحين لمنصب المستشار على افتراض أنها صغيرة جدا بحيث يكون من المستبعد أن تصبح قوة رئيسية في أي ائتلاف مستقبلي.

لماذا يحصل الألمان على صوتين في الانتخابات العامة؟

عبر الصوت الأول يتم انتخاب مرشح مباشرة من دائرة الناخب، ويشار إلى هذه العملية باسم "التفويض المباشر". وينتمي هذا المرشح عادة إلى حزب سياسي. ويجب على المرشحين المستقلين جمع 200 توقيع من ناخبين مؤهلين في دائرتهم الانتخابية من أجل المنافسة.

وتتنافس الأحزاب السياسية على الصوت الثاني، والذي يُفترض أنه أكثر أهمية، حيث تحدد نسبة الصوت الثاني التي سيحصل عليها كل حزب على مستوى ألمانيا حصة الحزب الفعلية من المقاعد في البوندستاج، وبالتالي أي حزب سيكون القوة السياسية الأكبر في البلاد. وهذه الطريقة المزدوجة في تحديد المقاعد هي التي تجعل النظام الانتخابي في ألمانيا معقدا بشكل ملحوظ.

من يمكنه شغل مقعد في البوندستاج؟

يدخل المرشحون الذين يحصلون على أغلبية الأصوات الأولى في إحدى الدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة إلى البوندستاج تلقائيا بموجب التفويض المباشر - طالما أن حزبهم قد حصل على حد أدنى من المقاعد من خلال الصوت الثاني.

ويبلغ عدد أعضاء البوندستاج ضعف هذا العدد الإجمالي، لذا تتم إضافة مرشحين آخرين من قوائم الأحزاب في الولايات الست عشرة، بناء على مدى الأداء الجيد للحزب في الصوت الثاني. ويحظى أولئك الذين يقع ترتيبهم بالقرب من أعلى قائمة حزبهم بفرصة أفضل للفوز بمقعد.

ويتعين على الأحزاب أن تحصل على ما لا يقل عن 5% من الأصوات الثانية حتى تتمكن من الحصول على أي مقعد في البوندستاج. وتهدف هذه العقبة إلى منع التفتت السياسي، لكنها قد تؤدي هذا العام إلى خسارة أحزاب عريقة مثل الحزب الديمقراطي الحر لجميع مقاعدها.

وبصورة استثناية يمكن للأحزاب التي تفشل في تخطي عتبة الـ 5٪ دخول البرلمان إذا حصلت على تفويضات مباشرة في ثلاث دوائر انتخابية على الأقل.

لماذا سيكون هناك عدد أقل بكثير من النواب في البرلمان القادم؟

بدأ البوندستاج المنتهية ولايته بعدد قياسي من النواب بلغ 736 نائبا وانخفض الآن إلى 733. ويرجع ذلك جزئيا إلى قواعد سابقة منحت بعض الأحزاب مقاعد إضافية من أجل الحفاظ على النسب بين الأحزاب صحيحة وفقا للصوت الثاني. ولكن بعد إصلاحات تم تمريرها في عام 2023، سيتم تحديد عدد المقاعد عند 630 مقعدا، بدءا من انتخابات اليوم.

ألمانيا لديها أيضا مجلس ولايات (بوندسرات) - هل سيتغير أي شيء هناك بناء على انتخابات اليوم؟

لا. يتم تشكيل المجلس الولايات (بوندسرات) من خلال انتخابات البرلمانات الإقليمية التي تجرى في كل ولاية من الولايات الـ 16 في ألمانيا. وليس من المقرر إجراء أي انتخابات إقليمية في الولايات في يوم انتخاب البوندستاج.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإقليمي في ولاية هامبورج في 2 آذار/مارس المقبل، وهو التصويت الإقليمي الوحيد المقرر في عام 2025.