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عائلة بيباس تطلب عدم حضور أي ممثل عن حكومة نتنياهو في الجنازة

10:16 م السبت 22 فبراير 2025

تسليم جثمان الأسيرة شيري بيباس

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وكالات

قال موقع "إسرائيل اليوم" إن عائلة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي تسلمت إسرائيل جثمانها صباح اليوم السبت، طلبت عدم حضور أي ممثل عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جنازتها.

وأكد معهد الطب الشرعي في إسرائيل، صباح السبت، أن الجثة التي سلمتها حركة حماس ليل الجمعة لإسرائيل تعود لشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12: "أجرى معهد الطب الشرعي فحصًا وراثيًا لجثة شيري بيباس ووجد تطابقًا وراثيًا".

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي قتلت في قطاع غزة، إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي.

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