بعدما استهدفوا مقاتلته.. الجيش الأمريكي يبحث كيفية الرد على الحوثيين
وكالات
قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين.
وأوضحت، أن هناك جدل دائر بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع نهج تقليدي لمكافحة الإرهاب مع الحوثيين أو عبر ضربات مستمرة، لافتة إلى أن من بين الخيارات ضمن الجدل الدائر حاليا اتباع نهج دفاعي يركز على استهداف البنية التحتية للحوثيين.
ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين كبار بوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قولهم إن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة "إف-16" أمريكية.
وأكد المسؤولون العسكريون، أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، موضحين أنه في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.
وأشار المسؤولون في البنتاجون، إلى أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية.
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