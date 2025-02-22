بعدما استهدفوا مقاتلته.. الجيش الأمريكي يبحث كيفية الرد على الحوثيين

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين.

وأوضحت، أن هناك جدل دائر بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع نهج تقليدي لمكافحة الإرهاب مع الحوثيين أو عبر ضربات مستمرة، لافتة إلى أن من بين الخيارات ضمن الجدل الدائر حاليا اتباع نهج دفاعي يركز على استهداف البنية التحتية للحوثيين.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين كبار بوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قولهم إن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة "إف-16" أمريكية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، موضحين أنه في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.

وأشار المسؤولون في البنتاجون، إلى أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية.