البنتاجون: الحوثيون استهدفوا مقاتلة طراز "إف 16" فوق البحر الأحمر
وكالات
قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين كبار بوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، السبت، إن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة "إف-16" أمريكية.
وأكد المسؤولون العسكريون، أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، موضحين أنه في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.
وأشار المسؤولون في البنتاجون، إلى أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين، لافتة إلى أن هناك جدل دائر بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع نهج تقليدي لمكافحة الإرهاب مع الحوثيين أو عبر ضربات مستمرة.
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