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البنتاجون: الحوثيون استهدفوا مقاتلة طراز "إف 16" فوق البحر الأحمر

09:07 م السبت 22 فبراير 2025

المقاتلات الأمريكية

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين كبار بوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، السبت، إن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة "إف-16" أمريكية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، موضحين أنه في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.

وأشار المسؤولون في البنتاجون، إلى أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين، لافتة إلى أن هناك جدل دائر بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع نهج تقليدي لمكافحة الإرهاب مع الحوثيين أو عبر ضربات مستمرة.

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مقاتلات أمريكية F16 الحوثيون صواريخ أرض جو
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