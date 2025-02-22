إحباط مخطط للهجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

في سياق التحقيق حول مخطط هجوم محتمل لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، نفذت الشرطة في مدينة بوتسدام الألمانية عدة مداهمات واحتجزت خمسة أشخاص، وذلك حسبما صرحت به متحدثة باسم رئاسة شرطة بوتسدام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بعد ظهر اليوم السبت.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تفتيش عدة أماكن، بما في ذلك سيارات في بوتسدام، مضيفةً: "تم احتجاز خمسة أشخاص في سياق هذه الإجراءات"، ومع ذلك، لم تقدم المتحدثة أي تفاصيل إضافية حول كيفية ارتباط هؤلاء الأشخاص بالمشتبه به بسبب التحقيقات الجارية والتي تباشرها النيابة العامة العليا، والتي تعذر الحصول منها على تعليق حول هذه الواقعة.

وتتعلق القضية بشبهات حول تخطيط الشاب البالغ من العمر 18 عامًا لهجوم بدوافع سياسية، ووفقًا لما علمته (د ب أ) من مصادر أمنية أمس الجمعة، فإن السفارة الإسرائيلية كانت هي الهدف المحتمل للهجوم.

وتم إلقاء القبض على الشاب في مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" أثناء محاولته مغادرة البلاد، وتم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

وفي صباح اليوم، تم الكشف عن أن الشرطة داهمت شقة في بوتسدام للاشتباه في احتوائها على مواد متفجرة، وذلك في إطار التحقيق في المخطط الذي يُعتقد أنه ذو دوافع إسلاموية.

وخلال التفتيش، عثر أفراد الأمن على جسم مشبوه تم نقله لاحقًا، إلا أن الشرطة لم تفصح عن طبيعته الدقيقة، ووصفته متحدثة باسم الشرطة بأنه "جسم مشبوه يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة".

وبسبب هذا التطور، قامت الشرطة بإخلاء المبنى السكني الواقع في جنوب بوتسدام ومباني مجاورة له كإجراء احترازي.