بعد أسبوع من تحريره.. شاهد سقوط أسير فلسطيني من سطح منزله ووفاته

وكالات

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط الأسير الفلسطيني المحرر نائل عبيد، الذي توفي بعد أسبوع من تحرره ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

لا حول ولا قوة إلا بالله

توفي بعد أسبوع من تحرره بصفقة المقاومة..

وفاة الأسير المحرر نائل عبيد إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

اعتقل المحرر نائل عندما كان نجله رضيعا يبلغ 6 أشهر..



لحظة عناق الأسير المحرر نائل عبيد لنجله محمد والحضن الأول بعد 22 عاما.. pic.twitter.com/Re1906vKDa — أسرى الحُرية 𓂆‏ (@ps_prisoners) February 22, 2025

وكان عبيد، البالغ من العمر 47 عامًا، قد أمضى 20 عامًا في السجون الإسرائيلية بعد أن حكم عليه بـ7 مؤبدات و30 عامًا بتهمة الانتماء لكتائب القسام والتخطيط لعملية فدائية، حيث تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بعد سنوات طويلة من الاعتقال.

لحظة سقوط المحرر المقدسي "نائل عبيد" عن سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.



يشار إلى أن المحرر "نائل" أُفرج عن يوم السبت الماضي ضمن صفقة التبادل "طوفان الأحرار". #معراج pic.twitter.com/SBjOlfzQ9F — معراج (@M3rajNet) February 22, 2025

وتعود قصة اعتقاله إلى عام 2001، عندما كان نجله محمد في شهوره الأولى، واحتفل الفلسطينيون بلحظة تحرره التي وثقها مقطع فيديو مؤثر يظهر عناق عبيد لنجله بعد 22 عامًا من الأسر.

وأحدثت وفاة نائل عبيد صدمة كبيرة بين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون فرحته بالحرية بعد معاناته الطويلة في السجون.