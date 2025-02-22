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بعد أسبوع من تحريره.. شاهد سقوط أسير فلسطيني من سطح منزله ووفاته

04:28 م السبت 22 فبراير 2025

أسير فلسطيني

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وكالات

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط الأسير الفلسطيني المحرر نائل عبيد، الذي توفي بعد أسبوع من تحرره ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وكان عبيد، البالغ من العمر 47 عامًا، قد أمضى 20 عامًا في السجون الإسرائيلية بعد أن حكم عليه بـ7 مؤبدات و30 عامًا بتهمة الانتماء لكتائب القسام والتخطيط لعملية فدائية، حيث تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بعد سنوات طويلة من الاعتقال.

وتعود قصة اعتقاله إلى عام 2001، عندما كان نجله محمد في شهوره الأولى، واحتفل الفلسطينيون بلحظة تحرره التي وثقها مقطع فيديو مؤثر يظهر عناق عبيد لنجله بعد 22 عامًا من الأسر.

وأحدثت وفاة نائل عبيد صدمة كبيرة بين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون فرحته بالحرية بعد معاناته الطويلة في السجون.

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الأسير الفلسطيني فلسطين القدس
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