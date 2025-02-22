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بعد 7 أيام من تحريره.. وفاة أسير فلسطيني إثر سقوطه من سطح منزله

03:54 م السبت 22 فبراير 2025

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وكالات

توفي الأسير الفلسطيني المحرر نائل عبيد، بعد أسبوع من تحرره ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وكان عبيد صاحب الـ 47 عامًا قد أمضى 20 عامًا في السجون الإسرائيلية، وكان محكومًا بـ7 مؤبدات و30 عامًا بتهمة الانتماء لكتائب القسام والتخطيط لعملية فدائية، حيث أُطلق سراحه الأسبوع الماضي بعد قضائه سنوات طويلة في السجون.

وتعود قصة اعتقال عبيد إلى عام 2001، عندما كان نجله محمد في شهوره الأولى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أبرز اللحظات المؤثرة في تحرره عندما عانق نجله بعد 22 عامًا من الأسر.

وتسببت وفاة نائل عبيد في صدمة كبيرة بين الفلسطينيين الذين كانوا يترقبون لحظات فرحه بالحرية بعد معاناته الطويلة في السجون.

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نائل عبيد طوفان الأحرار كتائب القسام
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