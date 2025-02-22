بعد 7 أيام من تحريره.. وفاة أسير فلسطيني إثر سقوطه من سطح منزله

وكالات

توفي الأسير الفلسطيني المحرر نائل عبيد، بعد أسبوع من تحرره ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وكان عبيد صاحب الـ 47 عامًا قد أمضى 20 عامًا في السجون الإسرائيلية، وكان محكومًا بـ7 مؤبدات و30 عامًا بتهمة الانتماء لكتائب القسام والتخطيط لعملية فدائية، حيث أُطلق سراحه الأسبوع الماضي بعد قضائه سنوات طويلة في السجون.

وتعود قصة اعتقال عبيد إلى عام 2001، عندما كان نجله محمد في شهوره الأولى.

#عاجل| إصابة الأسير المحرر نائل عبيد بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وقد تحرر بصفقة طوفان الأحرار قبل أسبوع pic.twitter.com/l3xshVR9er — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2025

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أبرز اللحظات المؤثرة في تحرره عندما عانق نجله بعد 22 عامًا من الأسر.

وتسببت وفاة نائل عبيد في صدمة كبيرة بين الفلسطينيين الذين كانوا يترقبون لحظات فرحه بالحرية بعد معاناته الطويلة في السجون.