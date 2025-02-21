برلين: رجل يتعرض للطعن في النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة

(د ب أ )

قالت الشرطة في برلين إن رجلا تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة في النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن الشرطة القول إن مهاجما طعن رجلا وأصابه بجروح خطيرة في النصب التذكاري للهولوكوست في برلين مساء اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في حادثة الطعن التي وقعت عند النصب التذكاري، وهو ساحة تضم 2700 لوح خرساني رمادي بالقرب من بوابة براندنبورج في قلب برلين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأفادت شرطة برلين إن الضحية أصيب بجروح خطيرة حوالي الساعة 6 مساء وتم نقله إلى المستشفى.