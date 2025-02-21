حماس: نريد الآلات اللازمة لاستخراج جثامين الأسرى الإسرائليين بغزة

وكالات



قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، "من يتحمل مسؤولية أزمة جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس هو من ارتكب المجازر، فالاحتلال دمر لنا كل إمكانيات المشافي، حتى إنه دمر المواد التي تستخدم لرفع الأنقاض واستخراج الجثامين، وربما يؤثر هذا مستقبلًا على إمكانية المرحلة الثالثة من الاتفاق".



وأضاف، "نريد الآلات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين وكذلك جثامين الأسرى الذين قُتلوا، كما نريد المعدات اللازمة لفحص الحمض النووي لمعرفة هوية الجثامين؛ التي دمر الاحتلال إمكانيات فحصها".



وأوضح النونو أن "هذه المواد كانت الحركة نطالب بها باستمرار، لكن الاحتلال كان يماطل ويتلكأ، ثم الآن يفتعل هذه البكائية، بينما نحن جادون في تنفيذ الاتفاق، وسنجري تحقيقًا لمعرفة الملابسات والتفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة".



وقال المستشار الإعلامي طاهر النونو، "من الضروري معرفة كافة التفاصيل، خصوصًا أن المجموعة الآسرة قد استشهدت، والذين كانوا في الأسر قد قُتِلوا جميعًا، وهذه عملية يجري الاستفسار عنها والتحقيق في تفاصيلها، لكن لا يجب أن يزايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته على جديتنا".



وردت حركة حماس، في بيان اليوم الجمعة، على الادعاءات الإسرائيلية حول الجثة المجهولة، قائلة "نستغرب الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ DNA، وترفض التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

وأضافت: "سنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الجثة التي أُعيدت أمس الخميس تعود لإمرأة من قطاع غزة، وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة جثة شيري إلى الوطن مع كل أسرانا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها أمس الخميس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما أمس، كما أنها لا تخص أي أسيرة أخرى.

وسلمت حركة حماس، أمس الخميس، إلى الصليب الأحمر الدولي جثث أفراد عائلة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.