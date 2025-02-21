أول تعليق من الصليب الأحمر على الادعاءات الإسرائيلية حول "الجثة المجهولة"

وكالات

أعربت منظمة الصليب الأحمر الدولي عن قلقها بعد التصريحات الإسرائيلية بأن إحدى الجثث المعادة لا تنتمي إلى أي من الأسرى في قطاع غزة، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت المنظمة أنها لا تشارك في تفقد أو فحص أو الكشف على المتوفين وهي مسؤولية طرفي الصراع، وفق رويترز.

وردت حركة حماس، في بيان اليوم الجمعة، على الادعاءات الإسرائيلية حول الجثة المجهولة، قائلة "نستغرب الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ DNA، وترفض التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

وأضافت: "سنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الجثة التي أُعيدت أمس الخميس تعود لإمرأة من قطاع غزة، وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة جثة شيري إلى الوطن مع كل أسرانا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها أمس الخميس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما أمس، كما أنها لا تخص أي أسيرة أخرى.

وسلمت حركة حماس، أمس الخميس، إلى الصليب الأحمر الدولي جثث أفراد عائلة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.