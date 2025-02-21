الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة

وكالات

قال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة وسنحقق أهدافها".

وأضاف الكرملين، "لدينا أهداف تتعلق بأمننا ومستعدون لتحقيقها عبر المفاوضات".

وأشار الكرملين إلى أن هناك تفاهم بشأن ضرورة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن لا تفاصيل محددة بشأنه بعد.

وكان الكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن انعقاد القمة بين الرئيس بوتين وترامب قد يكون ممكنًا قبل نهاية فبراير الجاري أو في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه القمة ستستغرق بعض الوقت.

وفي فبراير 2022، شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا، بسبب رغبة الأخيرة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي اعتبرته موسكو تهديدًا لأمنها القومي.