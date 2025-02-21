كوريا الجنوبية تطلب الإعفاء من جهود ترامب لزيادة الرسوم الجمركية

سول- (أ ب)

طلب المسؤولون الكوريون الجنوبيون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد بلادهم من الخطط الأمريكية لفرض رسوم جمركية شديدة على الشركاء التجاريين، مؤكدين أن سول تطبق بالفعل رسوما منخفضة على المنتجات الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي بارك جونج وون قدم الطلب أثناء سفره إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي. ولم تذكر وزارة التجارة الكورية الجنوبية ما الردود التي تلقاها بارك من الأمريكيين.

واستشهد بارك بكيفية مساهمة الشركات الكورية الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي من خلال الاستثمارات التجارية واسعة النطاق وأشار إلى أن البلاد تفرض بالفعل رسوما منخفضة على شركاء التجارة الحرة مثل الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه دعا إلى استبعاد كوريا الجنوبية من الخطط الأمريكية لفرض رسوم جمركية متبادلة مع الشركاء التجاريين ورفع الرسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد.

وخفضت مؤسسة الفكر الاقتصادي الرائدة في كوريا الجنوبية هذا الشهر توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد للمرة الثانية منذ نوفمبر، معربة عن قلقها بشأن تأثير الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرها من التدابير الرامية إلى إعادة ضبط التجارة العالمية.