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محكمة أمريكية تقضي بعدم أحقية ترامب في إنهاء حق المواطنة بالولادة

10:35 ص الخميس 20 فبراير 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يملك الصلاحية لإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، في ضربة قانونية جديدة لمحاولته تقييد هذا الحق الدستوري.

ويواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية رفعتها جهات مختلفة، من بينها مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، والذين أكدوا أن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأمريكي. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا للفصل النهائي فيها.

وكان قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل قد أصدر قبل شهر حكما يقضي بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر، واصفاً إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ". وردًّا على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.

ويمثل قرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، والتي رفضت طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لوقف تنفيذ قرار القاضي الفيدرالي في سياتل، المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف أمريكية حكماً بشأن هذه القضية.

كما أصدرت محاكم أخرى في ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكامًا مماثلة، تقضي بمنع تنفيذ أمر ترامب التنفيذي.

ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل لم تتمكن من تقديم "مبرر قوي يدل على أن الاستئناف سيُقبل في النهاية".

ومن المقرر أن تتم مراجعة القضية بشكل أعمق، مع تحديد موعد لجلسات المرافعة في يونيو المقبل.

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