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أوكرانيا تنفي تصريحات بوتين بشأن تقدم القوات الروسية بمنطقة كورسك

11:02 م الأربعاء 19 فبراير 2025

القوات المسلحة الأوكرانية

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كييف – (أ ش أ)

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حدوث اختراق في منطقة كورسك وتقدم القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وقال دميتري ليخوفي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة يوكرين فورم: "يحاول الروس نشر المزيد من الأخبار المزيفة، خاصة فيما يتعلق ببعض الاختراقات في الدفاع الأوكراني في منطقة كورسك والتقدم على نطاق واسع إلى أوكرانيا.. هذا غير صحيح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن قوات روسية عبرت الحدود مع أوكرانيا في منطقة كورسك وتواصل التقدم على طول خط الاشتباك بأكمله.

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