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تركيا.. خفر السواحل ينتشل جثث 6 مهاجرين وينقذ 27 آخرين

09:28 م الأربعاء 19 فبراير 2025

خفر السواحل ينتشل جثث 6 مهاجرين وينقذ 27 آخرين

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أنقرة - (أ ب)

قالت وزارة الداخلية التركية إن قوات خفر السواحل التركي انتشلت جثث ستة مهاجرين غرقوا في بحر إيجه عندما بدأ قاربهم المطاطي في الغرق في المياه.

وذكرت الوزارة أن 20 مهاجرا آخرين تم إنقاذهم من القارب الذي بدأ يغرق قبالة بلدة سلجوق الساحلية التركية، في حين تم إنقاذ سبعة آخرين من البحر.

ولم تتوفر تفاصيل حول ما إذا كان المهاجرون متجهين إلى اليونان، التي تعد الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من تركيا، وتقع جزيرة ساموس اليونانية قبالة الساحل من سلجوق.

وقالت وزارة الداخلية إن خفر السواحل أرسل فرق إنقاذ بعد تلقي نداء استغاثة في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وشارك في العملية سفينة خفر السواحل وثلاثة قوارب أخرى ومروحية.

وأظهرت لقطات الفيديو التي قدمتها الوزارة رجال الإنقاذ وهم يلقون أطواق النجاة أو يساعدون المهاجرين، ومن بينهم الأطفال، على ركوب سفينة الإنقاذ.

ولم يتم الإعلان عن هويات أو جنسيات المهاجرين على الفور، وقالت الوزارة إنه تم اعتقال شخص واحد مشتبه به في تهريب البشر للاستجواب.

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