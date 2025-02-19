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أمير قطر من إيران: السبيل الأمثل لحل النزاعات هو "الحوار البناء"

04:06 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارته لإيران تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات تتطلب التشاور والتنسيق بشأنها.

وأضاف آل ثاني، خلال لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة طهران اليوم الأربعاء، "تناولنا الظروف الصعبة في المنطقة واتفقنا على أن السبيل الأمثل لحل النزاعات هو الحوار البناء".

وتابع: "أجرينا مباحثات شملت العديد من مجالات التعاون، وأكدنا أهمية استكشاف فرص التعاون المحتملة".

وأكد أمير دولة قطر، أن الحوارات والتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزز ازدهار دولها وشعوبها، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرار في تدفق المساعدات.

وذكر آل ثاني أن زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان إلى قطر مؤخرًا أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين.

ووصل أمير قطر بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، برفقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووفد رسمي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمير قطر في مراسم رسمية أقيمت في مجموعة سعد آباد التاريخية – الثقافية بطهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الزعيمين عقدا اجتماعًا خاصًا عقب مراسم الاستقبال، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إيران حل النزاعات
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