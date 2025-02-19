الرئيس الإماراتي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي رفض بلاده تهجير الفلسطينيين

وكالات



أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



واستقبل آل نهيان، اليوم الأربعاء، روبيو، وبحث الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.



وتطرق الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في فلسطين، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس آل نهيان، موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أكد أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي لاقى ردود فعل عربية ودولية رافضة، وكان أبرز الدول الرافضة مصر التي أكدت أنها تقوم بإعداد خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.



كما شدد الأردن رفضه القاطع للمقترح الأمريكي، وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أي محاولة لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة أمرًا مرفوضًا، موضحًا أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية مواطنيه يأتي على رأس أولوياته.





