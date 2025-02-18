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واشنطن: ملتزمون بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان

08:23 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

لبنان

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وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان، مشددة على استمرار تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره "الضامن الوحيد لأمن البلاد".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه نقل المسؤولية عن مناطق في جنوب لبنان إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيواصل البقاء والسيطرة المؤقتة على عدة نقاط داخل جنوب لبنان بشكل يعزز جهوده الدفاعية في المنطقة.

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لبنان الخارجية الأمريكية الأعمال العدائية
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