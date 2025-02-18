بينها مليون قذيفة مدفعية.. أوروبا تستعد لحزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو لأوكرانيا

وكالات

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 6 مليارات يورو لأوكرانيا.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن المساعدات الأوروبية لأوكرانيا تشمل مليون قذيفة مدفعية وأنظمة دفاع جوي، موضحة أن تلك المساعدات تهدف إلى تعزيز دفاع أوكرانيا قبل محادثات الولايات المتحدة مع روسيا.

وأكدت المصادر الدبلوماسية، أن المساعدات الأوروبية تهدف لدعم الجيش الأوكراني وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، إن معلومات استخبارية تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يسعى للسيطرة على كل أوكرانيا.

ولفت المسؤولون الغربيون، إلى أن بوتين يشعر بالقوة بسبب تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم واقعية انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشدد مسؤول استخباراتي غربي، على أن أهداف بوتين لا تزال ذات طابع توسعي إلى أقصى حد.

فيما كشف مسؤولون أمريكيون، أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن بوتين يحتفظ بطموحات واسعة في أوكرانيا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن بوتين يعتقد أنه قادر على الانتظار حتى تنهار أوكرانيا وأوروبا، وبحسب مسؤولين مطلعين، فإن بوتين قد يشارك في المفاوضات لمعرفة التنازلات التي يمكنه الحصول عليها.

وأكد مسؤول بالكونجرس الأمريكي، أن لا معلومات استخبارية لدى واشنطن تشير إلى أن بوتين مهتم حاليا بالتوصل لسلام حقيقي.