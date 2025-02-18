بعد مزاعم إنجاب طفله الـ13.. إيلون ماسك: "واو"

كتبت- سلمى سمير:

بعد ادعاءات المؤثرة آشلي سانت كلير بأنها أنجبت طفله الثالث عشر، علق الملياردير إيلون ماسك على أنباء متعلقة بأنه حظي بابن آخر، مما أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصته "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث علق ماسك بتعليق مقتضب قال فيه "واو" ضد إبداء أي رد فعل آخر.

وزعمت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، أن ماسك هو والد طفلها البالغ من العمر خمسة أشهر، مؤكدة أنها أُجبرت على الكشف عن ذلك بعد أن علمت بأن وسائل إعلام كانت تستعد لنشر الخبر. وفي تغريدة تم حذفها لاحقًا، قالت: "إيلون، لقد حاولنا التواصل معك لأيام، ولم ترد. متى سترد علينا بدلًا من التعليق على منشورات تهدف إلى تشويه سمعتي؟".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، كشفت سانت كلير عن تفاصيل جديدة حول علاقتها المزعومة بماسك، موضحة أن التواصل بينهما بدأ عبر "إكس"، حيث أرسل لها رسالة بعد إعادة تفعيل حساب صحيفة "Babylon Bee" الساخرة، التي كانت تعمل بها سابقًا. وقالت إن علاقتهما تطورت بعد لقاء أجراه معها في مقر شركته الجديدة في سان فرانسيسكو.

وادعت أن ماسك طلب منها إزالة اسمه من شهادة الميلاد للحفاظ على خصوصيته، ووافقت هي على ذلك. كما أكدت أنها عاشت في عزلة تامة خلال حملها، حيث وفر لها ماسك شقة فاخرة في منطقة مالية مع تأمين حماية لها، لكنها لم تكن على اتصال به بشكل مستمر.

رد فعل إيلون ماسك

لم يرد ماسك مباشرة على ادعاءات سانت كلير، لكنه اكتفى بتغريدة مقتضبة قال فيها: "واو"، تعليقًا على منشور يتهم سانت كلير بالتخطيط منذ سنوات لإيقاعه في علاقة. كما استخدم حسابه في "إكس" للحديث عن مواضيع أخرى، متجاهلًا المزاعم المتعلقة بالأبوة.

ومع تصاعد الجدل، أصدرت سانت كلير بيانًا عبر ممثلها الإعلامي، قالت فيه إنها "تنتظر أن يعترف إيلون بدوره الأبوي علنًا". لكنها لم تقدم أي أدلة على ولادة الطفل، ولم تذكر المنظمة الإعلامية التي زعمت أنها كانت تستعد لنشر القصة.

على الرغم من تأكيدها أنها أنجبت طفلًا من ماسك، لم تعرض سانت كلير أي وثائق أو صور تثبت ذلك. كما أن ماسك، لم ينفِ أو يؤكد صراحة ادعاءات كلير.