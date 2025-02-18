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حماس تدين قرار الرئيس الفلسطيني بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى للتقاعد

02:25 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

عناصر حماس

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وكالات


أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إحالة رئيس شؤون هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس للتقاعد لانتقاده قرار السلطة الفلسطينية بشأن مخصصات الأسرى والشهداء.


واعتبرت الحركة أن إسكات الأصوات الوطنية ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة، وفق وصفها.


أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتبارًا من اليوم.


كما أصدر قرارًا بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم.


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حماس الرئيس الفلسطيني رئيس هيئة شؤون الأسرى
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