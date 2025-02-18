مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية فوق منطقة متنازع عليها

سكاربورو شول (بحر الصين الجنوبي)- (أ ب)

حلقت مروحية تابعة للبحرية الصينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة لدورية فلبينية اليوم الثلاثاء في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، حيث قال الطيار الفلبيني محذرا لاسلكيا "أنت تحلق قريبا للغاية، أنت تمثل خطرا كبيرا".

وكانت المروحية تحاول إجبار طائرة من طراز سيسنا كارافان ذات المحرك التوربيني تابعة لمكتب المصايد والموارد المائية الفلبيني على الخروج من ما تصفه الصين بمجالها الجوي فوق منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها قبالة شمال غرب الفلبين.

وشاهد صحفي من وكالة أسوشيتد برس وممثلون آخرون لوسائل الإعلام الأجنبية تم دعوتهم و كانوا على متن الطائرة المواجهة التي استمرت 30 دقيقة، حيث استمرت الطائرة الفلبينية في التحليق على ارتفاع منخفض حول سكاربورو، في حين حلقت المروحية الصينية على مسافة قريبة فوقها أو حلقت على يسارها في ظل طقس ملبد بالغيوم.

وقال الطيار الفلبيني للمروحية الصينية لاسلكيا في وقت ما" أنت قريب للغاية، أنت تمثل خطورة كبيرة وتعرض حياة طاقمنا والركاب للخطر". وأضاف " ابتعد وحافظ على المسافة بيننا. أنت تنتهك معايير السلامة لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ومنظمة الطيران المدني الدولية".

وقالت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصايد في بيان إنهما مستمران في " الالتزام بتأكيد سيادتنا وحقوقنا السيادية والسلطة البحرية في بحر غرب الفلبين، على الرغم من أعمال الصين العدائية والتصعدية".

ولم يعلق المسؤولون الصينيون على الفور على الواقعة، ولكن في المواجهات السابقة كانوا يؤكدون بقوة حقوق السيادة الصينية على منطقة سكاربورو والمياه المحيطة بها، كما يحذرون من أن القوات الصينية سوف تحمي المصالح الإقليمية للبلاد مهما كان الثمن.