إنقاذ 5 مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية بالسعودية

وكالات



أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود السعودي في منطقة مكة المكرمة، قطاع القنفذة، 5 مصريين مقيمين، بعدما جَنحت واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية.



وقالت الجهات السعودية المختصة إنه تم تقديم المساعدة الفورية للمقيمين المصريين والتأكد من سلامتهم.



وناشدت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي جميع مرتادي البحر الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية وسائطهم البحرية قبل الإبحار لتجنب المخاطر المحتملة.





