الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مكاتب وزير الداخلية السابق

سول- (د ب أ)

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق لي سانج مين، على خلفية دوره في مسألة فرض الرئيس المعزول يون سوك يول للأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير الداخلية السابق متهم بمحاولة قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام المنتقدة للرئيس يون، بعدما أعلن فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

ونفى لي سانج أثناء حديثه كشاهد في محاكمة يون بالتقصير الأسبوع الماضي أن يكون الرئيس قد أعطاه مثل هذه الأوامر أو أنه حاول تنفيذها.

واستهدفت المداهمات منزله ومكتبين-أحدهما في سول والآخر في مدينة سيجونج.