إعلان

الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مكاتب وزير الداخلية السابق

10:12 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

الشرطة الكورية الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول- (د ب أ)

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق لي سانج مين، على خلفية دوره في مسألة فرض الرئيس المعزول يون سوك يول للأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير الداخلية السابق متهم بمحاولة قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام المنتقدة للرئيس يون، بعدما أعلن فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

ونفى لي سانج أثناء حديثه كشاهد في محاكمة يون بالتقصير الأسبوع الماضي أن يكون الرئيس قد أعطاه مثل هذه الأوامر أو أنه حاول تنفيذها.

واستهدفت المداهمات منزله ومكتبين-أحدهما في سول والآخر في مدينة سيجونج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الكورية الجنوبية مكاتب وزير الداخلية الكوري السابق يون سوك يول الأحكام العرفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟