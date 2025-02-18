بعد زيارة إسرائيل.. ليندسي جراهام يرفض خطة ترامب بشأن تهجير غزة



وكالات

أعلن السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، رفضه اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، في حين توقع السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أن تطرح دول عربية بديلا قابلا للتطبيق.

وكان عضوا مجلس الشيوخ ضمن مجموعة من أعضاء المجلس التقوا خلال وقت سابق في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد، الأحد، دعمه لرؤية ترامب المثيرة للجدل بخصوص غزة.

ويتمسك مسؤولون إسرائيليون باقتراح ترامب، إذ أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بإعداد خطة تسمح للفلسطينيين في غزة بالمغادرة الطوعية.

لكن جراهام، وهو أحد الحلفاء القدامى لترامب وسناتور جمهوري كبير وله نفوذ في السياسة الخارجية وشؤون الأمن القومي، قال إن مجلس الشيوخ ليس لديه رغبة تذكر في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة "بأي شكل أو طريقة".

وقال بلومنثال، إن الخطة "لن تنجح"، وفقا لسكاي نيوز.

وندد مسؤولون عرب باقتراح ترامب بشدة، ويقول بعض المنتقدين إنه يصل لمستوى التطهير العرقي.

وقال نتنياهو، إن الفلسطينيين في غزة يجب منحهم خيار المغادرة، فيما تحدث كاتس أنه سينشئ إدارة داخل الوزارة للفلسطينيين الذين يريدون مغادرة غزة طوعا.

ويقول جراهام: "الشيء الوحيد الذي فعله الرئيس ترامب هو أنه بدأ مناقشة طال انتظارها"، مضيفا، أن الدول العربية "استيقظت" للبحث عن بديل أفضل لغزة.