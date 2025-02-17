اغتيال أول إمام مسجد يجاهر بمثليته في جنوب إفريقيا (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال محسن هندريكس، أول إمام يجاهر بمثليته في جنوب إفريقيا، والذي قتل بعد تعرض سيارته لكمين مسلح في مدينة كيب تاون.

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن "مجهولين خرجا من سيارة وبدآ في إطلاق عدة أعيرة نارية على سيارة هندريكس"، ما أدى إلى مقتله على الفور.

من جانبها، دعت جوليا إيرت، المديرة التنفيذية للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين، السلطات الجنوب إفريقية إلى إجراء تحقيق شامل، واصفة الحادث بـ"جريمة كراهية".

#فيديو من #جنوب_افريقيا

لحظة قتل من سمى نفسه

اول امام مسلم (شاذ) 🇿🇦



محسن هندريكس يعتبر نفسه أول إمام شاذ في العالم حيث أعلن عن مثليته الجنسية عام 1996،



العالم الغربي وجمعيات حقوق الإنسان في حالة استنفار تام ولم يهمها قتل اكثر من 100 الف مسلم في غزة امام عدسات الإعلام ! pic.twitter.com/4hutWNhser — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) February 16, 2025

وقالت جوليا: "لقد دعم وأرشد العديد من الناس في جنوب إفريقيا وحول العالم في رحلتهم للتصالح مع إيمانهم. ولد حراً، وقتل بسبب الكراهية، ذلك ثمن كونك مثليًا في جنوب إفريقيا".

وكان هندريكس، البالغ من العمر 57 عامًا، قد أعلن عن مثليته الجنسية في عام 1996، ما أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسلامي في كيب تاون وأجزاء أخرى من البلاد. وفي العام نفسه، أسس منظمة "ذا إينر سيركل" لدعم المسلمين المثليين، قبل أن ينشئ لاحقًا مسجد Masjidul Ghurbaah، الذي كان يديره حتى وفاته.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي إعلان رسمي حول دوافع الجريمة أو هوية المشتبه بهم.