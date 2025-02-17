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إذاعة الاحتلال: المستهدف في عملية صيدا بلبنان هو مسؤول كبير في حماس (فيديو)

12:05 م الإثنين 17 فبراير 2025

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، إن هدف الغارة الجوية على صيدا مسؤول في حركة حماس في لبنان.

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية التصفية في لبنان.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة عند ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية: "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي"، مشيرة إلى أن "السائق كان ما زال في داخلها.

ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف و الإطفاء هرعت إلى مكان الاستهداف.

وكانت الوكالة أفادت بسماع دوي انفجار عند مدخل صيدا الشمالي وعدسات المواطنين التقطت سيارة مشتعلة بالنيران.

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غارة جوية إسرائيلية عملية صيدا بلبنان حركة حماس لبنان
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