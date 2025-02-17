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المؤبد لمغتصب وقاتل سائحة أيرلندية في الهند

10:21 ص الإثنين 17 فبراير 2025

سجن - تعبيرية

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(وكالات)

قضت محكمة في ولاية جوا، غربي الهند، اليوم الاثنين، بسجن رجل 31 عاما مدى الحياة، بعدما أدين باغتصاب وقتل امرأة أيرلندية، في منتجع سياحي شهير قبل ما يقرب من ثمانية أعوام.

وعثر مزارع في مارس عام 2017، على جثة دانييل ماكلولين 28 عاما على شاطئ في جوا، شهير بين المصطافين بقضاء العطلات. وأظهر تشريح الجثة وجود تلف في الدماغ وانقباض في الرقبة، ما تسبب في وفاتها.

كانت المحكمة أدانت مرتكب الجريمة، فيكات باجات، يوم الجمعة الماضي. وقالت عائلة ماكلولين في بيان، إنها وأصدقاء الضحية "ممتنون للنيابة العامة ولضابط التحقيقات على بلوغ العدالة".

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