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انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. وإعلان حالة التأهب

02:34 ص الإثنين 17 فبراير 2025

انفجار - ارشيفية

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وكالات
وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، انفجارات قوية هزت كييف وسط إنذارات بغارة جوية، بحسب روسيا اليوم.

ونشرت قناة "بابليك" عبر "تليجرام: "سمعت أصوات انفجارات في كييف"، إذ تم إعلان حالة التأهب لغارة جوية تضرب كييف.

يذكر أن القوات الروسية بدأت شن ضربات مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف هذه الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية وإدارة الاتصالات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.

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