مصرع 4 أشخاص على الأقل بسبب فيضانات في جنوب شرق الولايات المتحدة

لويزفيل، كنتاكي - (أ ب)

شهدت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة موجة جديدة من الطقس الشتوي القاسي اليوم الأحد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة بولاية كنتاكي، ما أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا يهدد الحياة، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.

ولقيت أم وطفلها (7 أعوام) حتفهما في ولاية كنتاكي عندما جرفت مياه الفيضانات السيارة التي كانا فيها في مقاطعة هارت بالقرب من الطريق السريع 65، حسبما قال مسؤول في المقاطعة لقناة "دبليو كي واي – تي في"، كما تم العثور على رجل (73 عاما) ميتا في مياه الفيضانات في مقاطعة كلاي، وأكد نائب مدير إدارة الطوارئ في المقاطعة، ريفيل بيري، وقوع الوفاة.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.

وفي أتلانتا، لقي شخص حتفه عندما سقطت "شجرة كبيرة للغاية" على منزل في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لخدمات الإنقاذ.

واجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي أماكن أخرى، يُتوقع أن تشهد نورثرن بلينز بردا قارسا، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة فهرنهايت تحت الصفر بالقرب من الحدود الكندية، كما ستسجل ولايات داكوتا ومينيسوتا درجات حرارة خطيرة تصل إلى 40 درجة فهرنهايت تحت الصفر (40- درجة مئوية) إلى 50- فهرنهايت (45.6- درجة مئوية).

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من نيو إنجلاند وشمال نيويورك تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مع هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا في الساعة)، مما قد يتسبب في "ظروف عاصفة ثلجية خطيرة"، وفقا لتحذيرات الأرصاد الجوية.