وزير الأعمال البريطاني: علاقتنا التجارية مع أمريكا متوازنة لكن التحديات الجمركية قائمة

واشنطن – (أ ش أ)

قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز، إن الولايات المتحدة ترى علاقاتها التجارية مع بريطانيا "من زاوية مختلفة" لأنها لا تعاني من عجز تجاري كبير معها إلا أن القضايا الصعبة لا تزال قائمة بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف رينولدز - في تصريحات متلفزة وفق ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي - أن بريطانيا تتمتع بعلاقة تجارية متوازنة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كانت هناك "محادثات جيدة وتفاعل إيجابي خلال لقاءاته مع إدارة ترامب بشأن هذه المسألة".

ولفت إلى أنه جرت محادثات مع مارك بيرنت المبعوث الخاص لترامب إلى بريطانيا، وكيفين هاسيت كبير مستشاري الرئيس الاقتصاديين.

وتابع قائلا "يروننا من زاوية مختلفة، وهذا لا يعني أنه سيكون كل شيء على ما يرام، لدينا بعض القضايا الصعبة التي يجب الاتفاق عليها، لكنهم يدركون أن العلاقة بيننا مختلفة".

ومنذ عودته إلى السلطة، أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة في العواصم العالمية من خلال تهديده أو فرضه رسومًا جمركية عالية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة كجزء من إعادة هيكلة سياسة التجارة.

وفي الأسبوع الماضي، قال رينولدز إن بريطانيا ستسعى لإقناع الحكومة الأمريكية بأن منتجات الصلب والألومنيوم البريطانية يجب أن تُستثنى من الرسوم الجمركية نظرًا للدور الحساس الذي تلعبه هذه المنتجات في قطاع الدفاع الأمريكي وسلاسل الإمداد الصناعية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الأحد الماضي عن فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الرسوم القائمة على المعادن، وقال ترامب في وقت سابق من فبراير الجاري إن هناك شيئًا يمكن "العمل عليه" مع بريطانيا فيما يخص الرسوم.

وتظهر التقارير التجارية أن كلتا الدولتين تسجلان فائضًا تجاريًا مع بعضهما البعض - بما في ذلك السلع والخدمات - بسبب اختلافات في طرق القياس، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق عن أمله أن يساعد هذا الفائض في تجنب فرض الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي يفرضها ستعمل على تحقيق تكافؤ الفرص للسلع الأمريكية في الخارج وتنشيط القطاع الصناعي الأمريكي المتدهور، لكنها أثارت ارتباكًا بين الشركات وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.