إسرائيل تحكم على طفل فلسطيني بالسجن 20 عامًا



وكالات



حكمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 20 عامًا على الطفل الفلسطيني محمد باسل زلباني (15 عامًا) من مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "الطفل زلباني معتقل منذ 13 فبراير 2023، وهدم الاحتلال منزل عائلته".



ووفق مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن إسرائيل "تتهم الطفل محمد بالضلوع في تنفيذ عملية قتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في العام 2023، وكان عمره عند اعتقاله 13 عامًا ونصف".