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إسرائيل تحكم على طفل فلسطيني بالسجن 20 عامًا

01:32 م الأحد 16 فبراير 2025

السجون الإسرائيلية

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وكالات


حكمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 20 عامًا على الطفل الفلسطيني محمد باسل زلباني (15 عامًا) من مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.


وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "الطفل زلباني معتقل منذ 13 فبراير 2023، وهدم الاحتلال منزل عائلته".


ووفق مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن إسرائيل "تتهم الطفل محمد بالضلوع في تنفيذ عملية قتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في العام 2023، وكان عمره عند اعتقاله 13 عامًا ونصف".

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محكمة إسرائيلية سجن محمد باسل زلباني مخيم شعفاط للاجئين القدس الشرقية نادي الأسير الفلسطيني حركة حماس
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