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"لا للتهجير ولا لتسليح إسرائيل".. الآلاف يتظاهرون في لندن للدفاع عن الفلسطينيين

01:13 م الأحد 16 فبراير 2025

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وكالات

تظاهر الآلاف من المواطنين في العاصمة البريطانية لندن، تنديدًا بمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة من أرضهم

وتعتبر هذه المسيرة رقم 24 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأت من أمام مقر الحكومة البريطانية مطالبين بحماية حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وقال رئيس حملة التضامن مع فلسطين، إن المسيرة تحمل رسالتين إحداهما موجهة للحكومة البريطانية، والثانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكي، إن "هذا ليس العالم الذي يرغب الناس في رؤيته لأنفسهم ولأطفالهم".

أما الرسالة الثانية فهي لرئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، الذي يراه رئيس حملة التضامن "متواطئًا" في دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ أكثر من 16 شهرًا، كما أنه يستمر في بيع الأسلحة لإسرائيل باعتبارها حليف، فضلًا عن عدم قدرته في الوقت الحالي على إيجاد كلمات الإدانة الشديدة لما يحدث.

كما تضامن يهود ناجون من (الهولوكست) مع الفلسطينيين، معربين عن رفضهم تهجير سكان قطاع غزة. وقال أحد الناجين، إنه لا يمكن القبول بتهجير أكثر من مليوني شخص من غزة، فالتهجير مرفوض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر أكثر من مرة خطته لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته البلدين بشدة، كما أكد أنه عازم على شراء غزة وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، المقترح الذي لقى ردود فعل عربية ودولية رافضة.

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