بعد الهجوم على سيارة.. قوات حفظ السلام تكشف هوية قائدها المصاب في بيروت

وكالات

علقت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) على إحراق محتجين سيارة تابعة لها في بيروت، ليل الجمعة.

وقالت اليونيفيل في بيان: "هذا المساء، تعرض موكب اليونيفيل الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات".

وتابع البيان: "أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".

وأضاف: "صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".

واعتبر البيان أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب، ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وختم البيان: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وفقا لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأعاد الجيش اللبناني فتح طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد أن قطعها محتجون ليل الجمعة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

ونفذ الجيش انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المطار، كما أعاد فتح طريق سليم سلام في بيروت بعد قطعها من قبل محتجين.

وكان متظاهرون أضرموا النيران في سيارة تابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" على طريق مطار بيروت، ليل الجمعة.