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بعد الهجوم على موكبه.. إصابة قائد قوات حفظ السلام بلبنان

11:25 م الجمعة 14 فبراير 2025

هاجم متظاهرون موكبه في بيروت

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(أ ب)

تعرض قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، لإصابة بعد أن هاجم متظاهرون موكبه في بيروت.

ومن جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات التي طالت سيارة قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقال سلام، وفقا لمصادر إعلامية، إنه وجّه وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين على السيارة، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص.

جاء ذلك خلال اتصال رئيس الوزراء بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام أرولدو لازارو.

وأعرب سلام عن "تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب".

وليل الجمعة، أضرم متظاهرون النيران في سيارة تابعة لقوات اليونيفيل على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ودفع الجيش اللبناني تعزيزات لفض المظاهرات، وضرب طوقا أمنيا حول السيارة المحترقة.

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