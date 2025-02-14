رئيس أوكرانيا يبحث مع مشرعين أمريكيين في ميونخ استمرار التعاون بين البلدين

(د ب أ)

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، محادثات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، مع 18 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول استمرار التعاون بين البلدين.

وقال مكتبه في بيان عقب انتهاء المحادثات، إن زيلينسكي أوضح أن "الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية" ، وأضاف أنه "الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم".

وبحسب البيان، شدد زيلينسكي أيضا على أن أوكرانيا "مستعدة لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب ، ولكن فقط في ظل موقف مشترك لأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف البيان "تم توجيه اهتمام خاص للشراكة بين أوكرانيا والولايات المتحدة ، وخاصة في المشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي والتطوير المشترك للمعادن الحيوية والموارد النادرة الموجودة في باطن الأرض".

كما بحث زيلينسكي وأعضاء مجلس الشيوخ فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا و "استخدام جميع الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

يشار إلى أن أوكرانيا تخوض حربا دفاعية ضد غزو روسي شامل لأراضيها منذ نحو ثلاث سنوات وتعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري من الحلفاء الغربيين.